الكويت 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأوصى المشاركون في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤوساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية باعتماد النظام الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي لمدة عامين فضلًا عن إنشاء خطة عمل للجنة (2020 - 2024).كما أوصى المشاركون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكويتية اليوم، بأهمية تضمين احتفالية يوم الهلال الأحمر الخليجي التي تصادف ال23 من أكتوبر سنويًا فعاليات تعزز من مفهوم العمل التطوعي في المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.ودعا المشاركون إلى تنظيم أنشطة تستهدف فئة طلبة المدارس والجامعات تعمل على تعزيز علاقتهم وتواصلهم بجمعيات وهيئات الهلال الأحمر في بلدانهم وأخرى تستهدف المجتمع المدني لنشر مفهوم العمل الإنساني والتطوعي.وأشاروا إلى ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية ومن ضمنها دعم مرشح جمعية الهلال الأحمر الكويتي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية.وأكدوا أهمية إنشاء اللجنة الدائمة للعمل التطوعي ولجنة الإعلام والتوعية وتعزيز الزيارات الميدانية والتدريب المشترك وعقد الاجتماع الخامس عشر المقبل للجنة في سلطنة عُمان العام المقبل.// انتهى //16:17ت م0152