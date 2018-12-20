الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ38 بعد غدٍ السبت ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأسي (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكلية الملك خالد العسكرية).وأوضح مدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 11 شوطاً وخصص الشوط الثامن على كأس وزارة الطاقة للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1400 متر والشوط العاشر على كأس كلية الملك خالد العسكرية للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1400 متر , متمنياً التوفيق للجميع .// انتهى //16:19ت م0153