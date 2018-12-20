الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقام فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي اليوم ، بجولات تفقدية لعدد من إدارات المساجد بمنطقة عسير، شملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيده،وإدارة المساجد بمحافظة سراة عبيده، وإدارة المساجد بمحافظة الحرجه، والجامع الكبير بمحافظة ظهران الجنوب، ومشروع جامع الحرجه الكبير بمحافظة الحرجة.والتقى فضيلة الدكتور سعود الغامدي خلال الجولة بمديري وموظفي إدارات المساجد بالمحافظات، وشدد على أهمية دور الخطباء والدعاة في إيصال رسالة الإسلام بوسطية واعتدال، بعيداً عن الغلو والتطرف، والاطلاع على احتياجات الإدارات والمكاتب التابعة للفرع لتسهيل آلية سير العمل وخدمة المراجع وسرعة الإنجاز.وتأتي هذه الجولات التفقدية بهدف الوقوف على احتياجات القطاعات التابعة للوزارة، بما يضمن تطوير العمل والرقي بالخدمات المقدمة من الوزارة وفروعها لخدمة بيوت الله ومرتاديها لأداء عباداتهم.// انتهى //16:21ت م0154