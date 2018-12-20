الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسعقدت وزارة التعليم ممثلة بمكتب البحث والتطوير بالوزارة ورشة عمل بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي" للجامعات السعودية في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة 3 ربيع الآخر 1440 هـ حتى 7 ربيع الآخر 1440 هـ ، والتي تهدف إلى دعم حركة البحث العلمي والنشر في الجامعات والتوعية بأخلاقيات البحث العلمي وأهمية الالتزام بها بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ، وحضر ورشة العمل ممثلو الجامعات الحكومية في فندق حياة ريجنسي في مدينة الرياض وفندق الهيلتون في مدينة جدة.وركزت الورشة على توعية الباحثين بأهمية وضرورة أخلاقيات البحث العلمي في الكتابة والنشر، والتي من شأنها تحسين جودة البحوث في المملكة العربية السعودية تضامناً مع رؤية 2030 وأولويات المملكة الاستراتيجية. واستهدفت الورشة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بداية حياتهم الأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والصحية ، والتي قادها مدربين ذوي خبرة دولية من الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.وكان عدد الحضور للورشتين قرابة 120 باحث وباحثة من 16 جامعة حكومية وفي مختلف التخصصات ، وقد تم في نهاية الورشة تسليم شهادات حضور للمشاركين.// انتهى //16:21ت م0156