جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساختتمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أمس, أعمال ورشة "مشروع الإدارة الاستراتيجية" المستندة على منهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة عددٍ من خبراء العمل البيئي الدولي والمحلي والإقليمي، وحضور الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، ومحافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله، والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد صلاح، وممثل البنك الدولي، وذلك بمدينة الغردقه في جمهورية مصر العربية.وأكد الدكتور أبو غرارة، أن المشروع جاء لإشراك المجتمع المحلي في الإدارة، وإيجاد فرص عمل لتقليل الضغط على الموارد البحرية، مشيراً إلى أن المشروع حقق على مدى 5 سنوات إنجازات هامة، مشيداً بدور البنك الدولي وشركاء المشروع في المجتمع المحلى بدول الإقليم كافة.وبين أن المشروع سجّل عدد من قصص النجاح منها: تأسيس برامج للرصد البيئي من خلال أحدث المعدات، وتدريب الكوادر القائمة على النظام ، وتعزيز دور المرأة في إدارة المحميات ، وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، لافتاً إلى أنه تم تحويل قرية "القلعان" جنوب البحر الأحمر إلى قرية نموذجية لتحقيق المحافظة المستدامة على البيئة والتنمية السياحية دون تغير في المعالم الطبيعية ، بجانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية ، وإعلان محميتين ، وإعداد مشروع إدارة لهما من خلال المجتمع المحلي ، كذلك الاستماع ومناقشة فرص الحصول على مشاريع جديدة من البنك الدولي بجانب اقتراحات الدول المشاركة والتطلعات المستقبلية.يذكر أن المشروع نفذته الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالشراكة مع البنك الدولي.// انتهى //16:22ت م0157