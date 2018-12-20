مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، فضيلة مفتي جمهورية قيرغيزستان سماحة الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف ، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها للحجاج والمعتمرين.وأكد معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة، أن جميع القطاعات الحكومية في المملكة تجند طاقاتها وإمكاناتها لتسهيل جميع الخطوات والإجراءات لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة واطمئنان.بدوره نوه مفتي جمهورية قيرغيزستان بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لضيوف الرحمن، إضافة إلى التوسعات الكبيرة في المسجد الحرام ومشاريع الخدمات والبنية التحتية في المشاعر المقدسة, التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم أعمال الحج وسلامة ضيوف الرحمن, مؤكداً أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن هو محل تقدير المسلمين في جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:34ت م0180