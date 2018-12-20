حائل 13 ربيع الثاني 1440 الموافق 20ديسمبر 2018م واساستقبل صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري الذيقدم لسموه تقريرا بإسهامات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن كما قدم لسموه تقارير المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقارير عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الحج .وأعرب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عن شكره لفضيلته منوها بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ( حفظهما الله ) على دعم هذه الجهود وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي المعتدل لا إفراط فيها ولا تفريط سائلا الله التوفيق للجميع.// انتهى //17:36ت م0182