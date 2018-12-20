الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساحتفظ فريق أبها بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، رغم التعادل سلبيا مع مضيفه نجران، في الجولة السابعة عشرة من المسابقة .ورفع أبها رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن جدة والأنصار وضمك ولكل منهم 28 نقطة في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب.ونستعرض من خلال التقرير التالي إحصائيات وأرقام متنوعة من الجولة السابعة عشرة ، حيث شهدت الجولة تسجيل 22 هدفا في 10 مباريات انتهت 5 منها بفوز أحد الفريقين ومثلها بنتيجة التعادل منها 3 سلبي و2 إيجابي.وينفرد بصدارة هدافي المسابقة اللاعب سيث سكالا من النجوم بـ 9 أهداف بالتساوي مع عثمان الحاج لاعب جدة، يليهما ليستر ستيفان من المجزل بـ 8 أهداف، ثم فيصل الجمعان (هجر) وصالح آل عباس (نجران) وخوسيه فاجاردو (الكوكب) وهشام الصيفي (العين) بـ 7 أهداف لكل منهم ، وينفرد الأنصار وضمك والنجوم بقائمة أقوى الفرق من الناحية الهجومية بـ 22 هدفا لكل منهم، يليهم جدة (21 هدفا) ثم أبها (20 هدفا).ومن أقوى الفرق من الناحية الدفاعية أبها وجدة ، حيث استقبل مرماهما 12 هدفا، يليهما الطائي (13 هدفا)، ثم الأنصار والعدالة (14 هدفا) ، فيما يعد أبها أكثر الفرق تحقيقا للفوز بـ 10 انتصارات حتى الآن، يليه الأنصار (8 انتصارات) بفارق فوز وحيد عن ضمك والعدالة والجيل ، أما فريق القيصومة الأكثر تعرضا للخسارة حتى الآن بـ 10 هزائم يليه النهضة والعروبة والشعلة (8 هزائم) ، وجدة الفريق الأكثر تعادلا هذا الموسم في 10 مباريات يليه هجر والنجوم (9 تعادلات).وارتفع إجمالي عدد الأهداف المسجلة في الدوري حتى الآن إلى 346 هدفا ، وأجريت حتى الآن 170 مباراة في 17 جولة، انتهت 114 منها بانتصار أحد الفريقين، مقابل 56 تعادل، منها 26 سلبي و30 إيجابي.// انتهى //17:39ت م0183