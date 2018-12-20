تيرانا 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأعلنت جمهورية ألبانيا اليوم طردها السفير الإيراني ودبلوماسيًا آخرًا لإضرارهما بأمنها القومي.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألبانية ادليرا بريندي في تصريح صحفي اليوم، أن الدبلوماسيين يشتبه بتورطهما بنشاطات تضر بأمن البلاد، مشيرة إلى أن اعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما تم اتخاذه بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.// انتهى //17:40ت م0184