سياسي / ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين لإضرارهما بالأمن القومي
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
تيرانا 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
أعلنت جمهورية ألبانيا اليوم طردها السفير الإيراني ودبلوماسيًا آخرًا لإضرارهما بأمنها القومي.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألبانية ادليرا بريندي في تصريح صحفي اليوم، أن الدبلوماسيين يشتبه بتورطهما بنشاطات تضر بأمن البلاد، مشيرة إلى أن اعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما تم اتخاذه بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.
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