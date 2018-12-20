جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأبرمت المكتبة العامة بجدة بمقرها أمس، شراكة مجتمعية مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية ، التابعة لوزارة التعليم .ومثّل المكتبة في التوقيع مديرها أحمد الثقفي، فيما مثّل الجمعية الرئيس الدكتور علي عثمان مليباري.وتنص الشراكة على تفعيل البرامج بين القطاعين لفتح آفاق التعاون المشترك بهدف تعزيز وتحسين مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وتذكيرهم بقواعد وأنظمة السلامة المرورية من خلال تقديم الدورات، والمحاضرات داخل قاعات المكتبة العامة بجدة وعلى مسرحها من قِبل مدربين معتمدين من الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية، بالتعاون مع القطاعات الأمنية المختلفة كافة.// انتهى //17:48ت م0186