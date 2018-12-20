الجزائر 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسسلم عنصر إرهابي نفسه للسُلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته سلاح خفيف وكمية من الذخيرة.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت والشلف، كما كشفت ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزت 3 بنادق صيد وسلاح آخر خفيف وكمية من الذخيرة والمواد المتفجرة في بسكرة.كما تم إيقاف ستة مهربين في برج باجي مختار وفق ذات البيان وحجز ما كان لديهم من مواد.// انتهى //17:49ت م0187