لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسصوتت لجنة السياسات المالية في بنك انجلترا المركزي بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 0.75 في المئة.وكشف البنك في بيان رسمي اليوم، عن توقعاته لانخفاض معدل النمو في البلاد خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى 0.2 في المئة بدلًا عن التقديرات السابقة عند 0.3 في المئة.كما تتوقع البنك، انخفاض معدلات النمو خلال العام القادم في ظل تراجع أداء الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بسبب بريكزيت.// انتهى //17:51ت م0188