وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق.

وقد جاءت نتائج السباق على النحو التالي :ـ

المركز الأول: الهجن "هداج" لمذكر بن مسفر القرشي

المركز الثاني: الهجن "عجلان" لجابر بن راشد المري

المركز الثالث: الهجن "مبدع" لسفر بن عقاب الشريف

المركز الرابع: الهجن "فلاح" لسامر بن راشد المري

المركز الخامس: الهجن "الظافر" لخالد بن عزيز القرشي

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين رعاة المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

بعد ذلك أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب السمو والمعالي وضيوف المملكة والحضور صلاة المغرب.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين والجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.

// يتبع //

17:51ت م

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