جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساعتمدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2019م ، ضمن سعيها لتحقيق رسالتها بالالتزام بتمكين وإرشاد وتوعية الأسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة تُسهم في تقوية روابط الأسرة واستقرارها .جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 24 للجمعية في دورته الثانية الذي عُقد بمقرها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، وحضور نائب رئيس المجلس زهير بن علي المرحومي، والمشرف المالي المهندس فايز بن عبد الله الحربي، والدكتور عبد الله بن محمد أحمد بيومي، والدكتور عبد الله بن محمد سعيد متبولي، والدكتور فيصل بن سليم المحمادي، والمدير العام للجمعية محمد بن علي آل رضي .وأوضح المهندس السمنودي أن الجمعية ستقدم مبادرات تنموية ونوعية العام القادم بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين المتمثلة في التدريب والتطوير الأسري، وأكاديمية الحياة لتمكين المرأة، والاستشارات، والإصلاح، والتحكيم الأسري، ومركز استطلاع رأي الأسرة، ومبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، التي سيتم افتتاح عدة فروع لتسهيل وصول المستفيدين لمقر الخدمة ، مؤكدا التزام الجمعية بأعلى معايير التميز المؤسسي لتقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين وفق احتياجاتهم المختلفة.من جهته استعرض مدير عام الجمعية، بنود الاجتماع وملخص الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للعام القادم، ثم استعرض الفريق الإداري بالجمعية الخطة والمستهدفات والمؤشرات للعام 2019 م ، حيث تستهدف الجمعية خدمة 45,199 أسرة عبر تقديم 117,765 خدمة من خلال 48 مبادرة منها 8 مبادرات جديدة ، و 26 مؤشر أداء رئيسي و 113 مؤشراً فرعي مع فريق عمل مكون من 62 فرداً ، و 59 مستشاراً ومصلحاً وأخصائي أسري و141 مدرباً ، وذلك لتحقيق 6 أهداف استراتيجية لاستقرار الأسرة ، في حين بلغت المصروفات المتوقعة 17,161,868 ريالاً.وأكد آل راضي في نهاية الاجتماع ، أن الجمعية ستطلق خلال العام 2019 م ثماني مبادرات نوعية جديدة تتمثل في مبادرة البرنامج الوطني لتأهيل المختصين، ومبادرة مركز استطلاع رأي الأسرة ، ومبادرة مختبر الأسرة "فاميلي لاب"، و مبادرة منصة شاور للاستشارات الأسرية، ومبادرة الشركات الصديقة للأسرة، ومبادرة حياة لتمكين المرأة، ومبادرة جودة حياة الاسرة، ومبادرة الإنتاج الإعلامي التوعوي" فيلم أبو مودة .// انتهى //17:54ت م0191