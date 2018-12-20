الرياض 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جريجو كويسلر الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلها سفير النمسا في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.// انتهى //17:58ت م0192