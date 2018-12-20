الأحساء 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأشاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة, بجهود غرفة الأحساء التنموية في الواحة خامس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي "اليونسكو"،مثمناً دور الغرفة الكبير في دعم صناعة السياحة في المحافظة.واستعرض الفريدة خلال اجتماع عقد اليوم مع عضوي لجنة السياحة والترفيه بالغرفة عبدالله بن أحمد القاضي، والمهندس عبدالله بن إبراهيم المقهوي، سبل تطوير مهارات المرشدين السياحيين، واصفاً المرشد السياحي بعين السائح, وقائد الرحلة السياحية، وأن هيئة السياحة تعول كثيراً على دور المرشدين السياحيين", مؤكداً أن فرع الهيئة بالأحساء يستعد لتنظيم دورة جديدة لإعداد المرشدين السياحيين.من جهة أخرى عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء اجتماعاً مع اللجنة الفنية في المجلس البلدي بالأحساء، وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين في المحافظة على آثار الواحة وتراثها.وأكد الفريدة خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس البلدي عبدالجليل النصير، والمهندس عبدالهادي الغافلي، وعبدالرحمن الذكرالله، وشاكر العليو، أن الهيئة تعمل على حماية المواقع الأثرية في الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019، مشيراً إلى مشاريع الترميم والتأهيل القائمة حالياً في قصر صاهود، وقصر خزام، وبيت البيعة (الملا)، والمدرسة الأميرية (بيت الثقافة).// انتهى //17:59ت م0193