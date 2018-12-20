جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، تعازية لذوي شهيد الواجب موسى مفلح خبراني ، الذي استشهد في الحد الجنوبي .ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في جدة اليوم، لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،وسمو محافظ جدة ،وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ،داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم ،لخادم الحرمين الشريفين ،وسمو ولي العهد ، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو محافظ جدة ، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم .// انتهى //18:40ت م0200