إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم, وزير الدفاع التركي الوسي آكار الذي يزور باكستان حاليًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى اليوم بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية, بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني الإقليمي والأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:51ت م0202