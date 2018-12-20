نجران 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسحصدت إدارة الأمن والسلامة بتعليم منطقة نجران المركز الأول على مستوى المملكة في تنفيذ خطط الإخلاء، التي تهدف لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية التعامل في حالة الطوارئ والكوارث لا سمح الله.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، أن تحقيق إدارة الأمن والسلامة بتعليم نجران المركز الأول على مستوى المملكة في تنفيذ خطط الإخلاء هو حصيلة الجهود والاهتمام بالأمن والسلامة بالمدارس وتطبيق الفرضيات وتأهيلهم بالتدريب على مهارات دفع أخطار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات وإدارة الحشود في حالات الكوارث والطوارئ، مقدمًا شكره لإدارة الأمن والسلامة ولمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة وقائدي وقائدات المدارس والروضات لتعاونهم وسرعة تجاوبهم في تنفيذ خطة الإخلاء خلال الفترة المحددة.//انتهى//19:03ت م0203