نجران 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساعتمد مدير عام إدارة التعليم بمنطقة نجران ورئيس لجنة التميز الدكتور محسن بن علي حكمي تشكيل لجنة الجوائز، برئاسته وعضوية مديري ومديرات عدد من الإدارات بتعليم المنطقة.وتقوم هذه اللجنة بحصر جميع الجوائز التعليمية المحلية والإقليمية والدولية، وإسناد الجوائز التعليمية للإدارات حسب الاختصاص، ومتابعة تنفيذ الجوائز التعليمية لدى الإدارات المعنية، وتنسيق عدد من الشراكات المجتمعية لدعم أعمال الجوائز والتحفيز للمشاركة فيها، وتقديم الرعاية للمتميزين في شتى الجوائز التعليمية، ودراسة تقارير الجوائز المقدمة من الإدارات المعنية واعتمادها، على أن تعقد اللجنة اجتماعها بشكل دوري.//انتهى//19:05ت م0204