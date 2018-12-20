الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسغادر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، الرياض اليوم، عقب حضوره حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وكان في وداع سموه بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:08ت م0205