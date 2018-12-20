الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسوقع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومعالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري اليوم، اتفاقية تعاون بين الأحوال المدنية و دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة، وذلك في مقر الدارة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.وتنص الاتفاقية على أن يقوم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة بتقديم الاستشارة والدعم الفني في مجال اختصاصه لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس نواة من المرممين للوثائق في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وإنشاء معامل الترميم للوثائق في عدد من مكاتب الأحوال المدنية بمختلف مناطق المملكة على أعلى المستويات؛ بما يكفل إنهاء أعمال الترميم بسرعة واحترافية وجودة عالية.// انتهى //19:11ت م0206