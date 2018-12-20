إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساتفقت باكستان وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الدفاع والتصنيع الحربي.جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية زبيدة جلال في مكتبها في إسلام آباد اليوم, وزير الدفاع التركي الوسي آكار الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية.// انتهى //19:12ت م0208