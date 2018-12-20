مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لذوي القاضي محمد بن عبدالله العجلان -رحمه الله- المدرّس في المسجد الحرام والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.وعبّر الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس غريباً على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //19:16ت م0210