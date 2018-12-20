الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسسلّم رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور مبارك المطوع، اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أحدث الأجهزة الطبية للإصابات الرياضية.واجتمع الدكتور مبارك المطوع، لنحو ساعتين، بأعضاء الأجهزة الطبية في المنتخب الوطني، وبرز خلال ذلك الاجتماع شرح آلية العمل للأجهزة الطبية.ونقل رئيس اللجنة الطبية، خلال الاجتماع الذي جرى في قاعة الاجتماعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى ممثلي الجهاز الطبي في المنتخب، اهتمام إدارة الاتحاد، بتجهيز عيادة المنتخب، رغبة في توفير الاحتياجات الطبية للاعبين، قبل انطلاق نهائيات أمم آسيا 2019 الشهر المقبل في الإمارات .// انتهى //19:56ت م0215