الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم محاضرة لمدربي حراس المرمى الوطنيين.وقدّم مدرب الحراس للمنتخب الوطني الأول الهولندي فرانس هوك المحاضرة، ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة التي حضرها عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان بيتزي ، بهدف تطوير المدربين الوطنيين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المدربين المتواجدين في عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والمنتخبات الوطنية.واشتملت محاضرة المدرب فرانس التي قدّمها في قاعة المحاضرات بمقر الاتحاد السعودي، عددًا من المحاور الفنية، مستعرضًا رؤيته في تدريب حراس المرمى ومنهجية التدريب ودور مدرب الحراس، إضافة إلى المهارات والقدرات اللازمة للحراس، وكيفية بناء برنامج المشاركات الرسمية والمعسكرات التدريبية.وتطرق خبير حراسة المرمى هوك، إلى طرق التعامل المثلى مع حراس المرمى بعد المباريات وكيفية تصحيح الاخطاء وتعزيز الايجابيات، بالإضافة إلى كيفية العمل بتناغم مع أعضاء الجهاز الفني عبر تحديد الهدف، مع وضع البرامج التدريبية الفنية التي تحقق الاهداف المحددة.واختتم فرانس هوك المحاضرة بالحديث عن تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات، قبل أن يتيح الوقت المتبقي للإجابة عن تساؤلات الحاضرين.// انتهى //19:58ت م0217