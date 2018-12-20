الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستشارك الهيئة العامة للترفيه ولأول مرة بجناح خاص في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، والذي انطلق مساء اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.ويقدم الجناح الواقع على مساحة 22 ألف متر مربع، لتجربة مميزة من خلال أكبر قبة مضيئة هي الأولى من نوعها في المهرجان يبلغ قطرها 40 متر مربع، كما يحتوي على خمسة أقسام رئيسية، تستقبل الزوار يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الحادية عشر مساءاً.بجوار البوابات 5 و6.تتنوع مشاركة الهيئة مابين منطقة خاصة للأطفال تتمثل في "غابة الترفيه" وهي عبارة عن قبة تم تصميمها على هيئة أدغال يتجول فيها الأطفال من زائري الجناح تحتوي على نماذج للحيوانات ومعلومات عنها.ومنطقة "ساحة الفرسان" التي تقام فيها عروض الخيل حيث سيتم تقديم ستة عروض يومياً، وكذلك منطقة العروض الحية في المسرح الرئيسي، التي ستمكن الزوار من الاطلاع على إنجازات الهيئة، وذلك عبر الدخول إلى قبة تعرض أبرز تجربة تفاعلية ترفيهية.كما خصصت الهيئة منصة للإجابة عن استفسارات الزوار من المهتمين بتنظيم الفعاليات وكذلك الشركات والمستثمرين حول التراخيص وكيفية الحصول عليها وآليات ذلك.وتهدف الهيئة من مشاركتها في هذا المهرجان الذي وصل للعالم أجمع، التعريف بالأدوار التي تقوم بها الهيئة من تنظيم قطاع الترفيه ووضع التشريعات له، ونشر البهجة في نفوس الزوار من العائلات والأفراد عبر الترخيص للفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //20:05ت م0218