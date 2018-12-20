الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الفيصلي على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل أهداف الفيصلي لويس جوستافو وايجور روسي وعبد العزيز البيشي في الدقائق الأولى و17 و47 .ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع ، وتجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس .// انتهى //20:14ت م0219