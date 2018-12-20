أملج 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسنظم الصالون الأدبي لديوانية المناخة بمحافظة أملج أمس ، ندوة أدبية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية والشباب" استضاف فيها عضو هيئة التدريس بكلية أملج الجامعية الدكتور حميد الحمدي وأدارها مشرف الصالون مساعد القوفي ، بحضور نخبة من الشعراء ومعلمي اللغة العربية والمثقفين .واستعرض الدكتور الحمدي خلال الندوة تاريخ اللغة العربية على مر العصور والحقب التاريخية التي شهدت ازدهارها وتراجعها ومميزاتها عن اللغات الأخرى.وتمحورت مداخلات الحضور حول أسباب ابتعاد الشباب عن لغتهم "دون قصد" بإرسال بعض الرسائل السلبية تجاه اللغة ، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي واعتمادها على اللغات الأجنبية ، واتهامها بعدم مواكبة التطور والاختراعات واعتقاد الشباب بان من التطور والرقي الحضاري التحدث بلغات أخرى وإهمال اللغة العربية.وطرح المشاركون عدداً من الحلول والمبادرات والتجارب التي تسهم في تقوية أواصر الترابط بين اللغة العربية والشباب منها تعزيز الصلة بالقرآن الكريم باعتباره مصدر من مصادرها ، ومطالبة معلمي اللغة العربية بتشجيع الطلاب على تعلمها والتمكن من استخدامها وتصحيح الأخطاء الإملائية بالتوجيه السليم خاصة في برامج وسائل التواصل الاجتماعي ، ووضع مكتبة في كل بيت لتنمية حب القراءة بين الأجيال من الصغر وحث الشباب والأبناء على كثرة المطالعة في كتب التراث ودواوين الشعر.// انتهى //20:49ت م0222