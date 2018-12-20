بريدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسوقعت لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة "حواء " أمس عقد شراكة مع جمعية أبناء ببريدة يقضي بتدريب اليتيمات والأرامل لتفعيل دورهن الأسري، وتنمية مهارتهن وتعزيز قدراتهن .ويتضمن العقد التدريب في برنامج جسور أسريه، وهو أحد برامج اللجنة التنموية، وهو برنامج تدريبي تطبيقي مقنن يعمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية داخل الأسرة عبر برامج مساندة ،ويهدف إلى تنمية تفكير حواء وتوجيه سلوكها لتقوم هي بدورها في إحداث التغييرات الإيجابية داخل الأسرة.ويشمل العقد التدريب في برنامج جزالة 3 الذي يقدم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تنمية مهارات حواء الذاتية والقيادية والثقافية واستثمار وقت فراغهن بما يعود عليهن بالنفع .كما يتضمن العقد التدريب في برنامج "شاور" الذي يسهم في علاج الخلافات الأسرية وإرشاد حواء في حل المشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي تواجهها وأسرتها.وتأتي هذه البرامج الثلاثة ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها اللجنة لخدمة حواء لتحقيق البناء والاستقرار الأسري عبر برامج تنموية مستدامة.يذكر أن لجنة حواء تعمل تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة .// انتهى //20:56ت م0224