لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة متراجعاً بنسبة 1.68% إلى 3000.06 ‬نقطة‪.وسجل مؤشر "داكس" الألماني خسارةً بمقدار 155.11 ‪‬نقطة ليصل إلى 10611.10 نقطة، فيما تراجع مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الأسباني 10.02 نقطة و 172.60 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:22ت م0226