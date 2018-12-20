اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة متراجعاً بنسبة 1.68% إلى 3000.06 نقطة.
وسجل مؤشر "داكس" الألماني خسارةً بمقدار 155.11 نقطة ليصل إلى 10611.10 نقطة، فيما تراجع مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الأسباني 10.02 نقطة و 172.60 نقطة على الترتيب.
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