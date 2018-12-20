الجنادرية 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن جناح المنطقة المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" يعكس واجهة المنطقة وتاريخها وحضارتها وثقافتها وتطورها لزوار المملكة من الداخل والخارج , مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تسعى إلى التنوع وتعدد المشاركات عاماً بعد عام وبأكبر قدر منها, موجهاً سموه جميع المشرفين والعاملين في الأجنحة بالعمل على عكس الصورة الحقيقية لمهنة الأباء والأجداد ونقلها للأبناء وتعريفهم بالقيم والأخلاق النبيلة من خلال استقبال الزوار وتقديم المعلومات الوافية التي يحتاجها مرتادي الجناح وزوار المعرض.جاء ذلك خلال تفقد سموه اليوم لجناح منطقة القصيم المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 تحت شعار "وفاء وولاء"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز , وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ومشرفي المعارض .وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن الجدية هي الركن الأساسي لتقديم مشاركة مشرفة للمنطقة وأن الجميع على قدر من المسؤولية تجاه زوار الجناح بروح الأسرة الواحدة ، مبيناً سموه أننا سنبقى متكاتفين لتقديم رسالة سامية للمنطقة وتاريخها وعراقتها وحضارتها، مشيداً بخطة تطوير الجناح وتوسعته التي ستكون سبباً ـ بإذن الله ـ إلى توسيع مشاركة أبناء المنطقة وجهاتها ومنح فرصة لأكبر عدد منهم .وأشاد سموه بالرعاية والدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، سائلاً المولى أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //21:33ت م0228