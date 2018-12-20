البقاع 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع مساعدات إيوائية في مخيم آدم للاجئين السوريين في بلدة بر الياس بمنطقة البقاع اللبنانية ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري .واشتمل المساعدات الموزعة على الكسوة الشتوية ( كنزات، أطقم شتوية، جاكيت، شال، أفارول) والبطانيات الكبيرة والصغيرة وأواني منزلية، كما تم توزيع 1,558 حقيبة مدرسية وكسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، شمل التوزيع متوسطة "المنارة الرسمية الثانية"، و متوسطة "مجدل عنجر الرسمية الثانية"، و مدرسة "قب الياس الرسمية" ، في محافظة البقاع، لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.وقال السفير بخاري في تصريح له عقب توزيع المساعدات : لقد لبى مركز الملك سلمان للإغاثة في بادرة إنسانية أمنية الطفلة السورية سمية من مخيّم آدم للاجئين السوريين، بعدما نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني فيديو يروي خلاله معاناتها، وحقق حلمها بـالحصول على الفستان الأزرق.وأضاف : بأنه من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم المملكة العربية السعودية الاحتياجات الإنسانية وتسعى لتقديم هذه المنح التي تعبر عن الاهتمام بالإنسان أينما كان، مشيرًا إلى أن المركز بالتعاون مع منظمة "اليونيسكو"، وقع اتفاقية لبناء مدرستين في البقاع، لتلبية حاجات الطلاب من النازحين السوريين .وأوضح بخاري أن بناء هاتين المدرستين لأبناء النازحين جاء لحاجتهم الماسة إلى الجانب التعليمي ، وعودتهم إلى التعليم تدل على ضمان التعايش والمحبة والابتعاد عن لغة العنف والكراهية .// انتهى //21:45ت م0230