الرياض 13 ربيع الآخر 1440 الموافق 20 ديسمبر 2018 واس.أكدت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن الأرقام القياسية التي حملتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ تحمل في طياتها مفاتيح الخير على الوطن والمواطن، والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة .ورفعت معاليها بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور ميزانية الخير المحملة بما يثلج الصدر من التباشير السارة.وأكدت معاليها أن أرقام الميزانية المميزة هذا العام تعكس لنا بوضوح سداد السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، وتمثلت في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وتنويع مصادر الدخل من موارد متعددة غير البترول، كما أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي أطلقت مؤخرا، أثبتت نجاحها في خفض معدلات العجز في الميزانية، والاستمرار في صرف بدل الغلاء للموظفين والمتقاعدين .وقالت العميل : إن رخاء الميزانية ينتج عنه الرخاء في الإنفاق مما يجعلنا متفائلين بمستقبل حافل بالمشاريع التنموية وبرامج الخدمات العامة بما يحقق للمواطنين الحياة الكريمة، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في كلمته الوافية، حين أشار إلى حرصه على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة، والإسراع بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج الرفع من كفاءة ما يقدم للمواطنين من خدمات عامة كالتعليم والصحة والمواصلات وغيرها، مضيفة أن جامعة الأميرة نورة حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهاته القيادة الرشيدة ، بمواصلة العمل على الرفع من كفاءة أدائها والنهوض بواجبها الوطني في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تحقق مصلحة الطالبات وتعود بالنفع على المجتمع عامة، داعية الله أن يحفظ القيادة والوطن في رخاء وأمن واستقرار .//انتهى//21:57ت م0232