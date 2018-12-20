تبوك 13 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس

وقعت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك اليوم , على مذكرة تعاون مشتركة بين الجمعية وأحد المكاتب المتخصصة بالمجال القانوني, بهدف تعزيز التعاون وتقديم الاستشارات القانونية والدراسات التي تسهم في دعم وتطوير الدور الذي تمارسه الجمعية, بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبد العزيز العودة والمحامي المؤسس عبدالله بن محمد اليوسف ، وذلك بمقر الجمعية بتبوك .

وأوضح العودة أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على التميز في رسالتها المتخصصة في المجتمع وفي إثراء الجوانب القانونية والقضائية والتدريبية المتخصصة, مشيراً إلى أن تحقيق الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق عمل الجمعية وأداء رسالتها، حيث أن إبرام مذكرات التفاهم هدف استراتيجي من أهداف الجمعية التي سيقوم المحامون بدورهم في الترافع عن قضايا الجمعية والفرق التي تعمل تحت مظلتها .

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22:11ت م

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