الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لدعم اليمن, واهتمام مباشر من المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, دشن مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى المهندس طارق الزايدي، مشروع تسليم 8 من باصات النقل المدرسي، و 5 صهاريج نقل مياه، في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى.وأقيم حفل التدشين بحضور محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، ووكيل أول المحافظة رائد الجريبي، ووكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد، وقائد قوات التحالف في المحافظة العميد بحري ركن عبدالله القحطاني ، وعدد من مدراء السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.وثمن محافظ سقطرى جهود ومساعي دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن , مؤكدا أن هذا الدعم ليس بغريب على المملكة الذي سيكون له انعكاس إيجابي في تخفيف المعاناة عن أهالي المحافظة.وأضاف " نحن كسلطة محلية بالمحافظة نتعاون مع الأشقاءالسعوديين لتسهيل الإجراءات وتيسير عملية التنمية في المحافظة" مشيراً إلى أن سقطرى ستظل وفية لهذا الموقف الأخوي النبيل الذي يسهم في انتشال القطاع التعليمي ويوفر المناخ الجيد له، ويخفف من معاناة الطلاب".وشارك في الحفل أطفال جزيرة سقطرى، الذين تعرفوا في التدشين على وسائل النقل المدرسية التي ستقلهم في رحلة ذهاب وإياب يومية من المدراس إلى منازلهم.‎من جهته اخرى شكر مدير مكتب البرنامج في سقطرى السلطة المحلية بالمحافظة على حسن تعاونها مع البرنامج، وقال " نحتفي اليوم بتدشين المشروع الذي يعتبر دعماً للقطاع التعليمي بجانب جميع القطاعات الأخرى التي من شأنها رفع مستوى معيشة الفرد ، وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين".وبيّن أن البرنامج عمل على حل مشكلة الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء في الجزيرة، وذلك بتزويد محطة الكهرباء بثلاث مولدات احتياطية بقدرة 3 ميغا، ويقوم البرنامج حالياً بإنشاء محطتين جديدة للكهرباء إحدهما في حديبو والأخرى في قلنسية و قد روعي في ذلك الجودة في التنفيذ و الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات، وينشئ البرنامج مشروع الأبار بالتزامن مع دراسة كاملة لمشاريع السدود والحواجز المائية والخزانات.وأضاف بدأ البرنامج بتسليم مواقع لمقاولين لتنفيذ عدة مدارس روعي فيها التصاميم النموذجية للمدارس .يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يهتم بدعم قطاع التعليم في اليمن، حيث دُشّن في 17 ديسمبر 2018م بمحافظة المهرة مشروع توزيع 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية، بالإضافة لتوفير 12 باص مدرسي، وتوزيع و10 الآف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة بالمهرة.// انتهى //22:26ت م0234