عمّان 13 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول ، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان ، آلية العمل التي ستعتمدها الأردن والوكالة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لضمان تلبية احتياجات الأونروا المالية العام القادم، لتمكينها من الاستمرار بأداء واجباتها إزء خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي.واتفق الجانبان على عقد وزارة الخارجية الأردنية والوكالة اجتماعًا الشهر القادم، لوضع خريطة طريق للبرامج التي سيطلقانها بالتعاون مع الشركاء الداعمين لأونروا ، لضمان التدفقات المالية اللازمة ، ووضع خطة تمويلية طويلة المدى ، ودراسة برامج زيادة الفاعلية التي بدأتها الوكالة ، وحشد الدعم لتجديد ولاية الوكالة التي ستطرح للتصويت العام القادم.//انتهى//22:29ت م0235