عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتكريم الشخصيات السعودية لهذا العام بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى وهم، الدكتور علي بن عبدالله الدفاع، والأستاذ عبدالفتاح أبومدين، والأستاذة سمر بنت جابر الحمود.كما كرم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي نظير عمله منذ المهرجان الأول عام 1405 هجرية حتى الدورة الحالية، والمشرف على الشؤون الإعلامية بالمهرجان جابر بن علي القرني لعمله منذ الدورة الثانية عام 1406 هجرية حتى الدورة الحالية.وتسلم الملك المفدى هدية تذكارية من الرعاة تشرف بتقديمها رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية الدكتور غسان الشبل والمدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر.بعد ذلك ألقى الشاعر المقدم مشعل الحارثي قصيدة نبطية.بعد ذلك بدأ العرض الفني "الأوبريت" بعنوان " تدلل يا وطن " أداء الفنانين محمد عبده، وراشد الماجد، ومزعل فرحان، وكلمات الشاعر فهد عافت، والحان الموسيقار الدكتور طلال، وأديت فيه عدد من اللوحات الفنية.وفي ختام الحفل أديت العرضة السعودية.ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الفنانون والمشاركون في الأوبريت.بعد ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.// يتبع //22:31ت م0236