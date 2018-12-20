تونس 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسافتتح وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين فعاليات الدورة الواحدة والخمسين لمهرجان الصحراء الدولي الذي يعقد سنويًا بضواحي مدينة دوزالصحراوية جنوب غرب تونس.ويشتمل المهرجان الذي يستمر أربعة أيام على فعاليات تراثية محلية وعكاظيات شعرية ..كما يشهد عروضًا فلكلورية وتراثية مختلفة بالإضافة إلى سباقات الخيل والإبل .و أوضح وزير الشؤون الثقافية التونسي أن مهرجان دوز يمثل فعالية دولية ويتميز بدوره في إحياء التراث والتاريخ من خلال برامج وفعاليات تبرز العادات والتقاليد وترسخ الثقافة في جذورها الإنسانية .// انتهى //22:31ت م0237