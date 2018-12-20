الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، الرياض اليوم، بعد حضوره حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، ومندوب عن المراسم الملكية . ‏// انتهى //22:40ت م0239