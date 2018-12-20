الجنادرية 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة تفقدية لقرية منطقة جازان التراثية بالجنادرية .واشملت جولة سموه أقسام القرية كافة ، والتي تمثل مشاركة مختلف محافظات المنطقة المتمثلة في البيت الجبلي والبيت التهامي والبيت الفرساني ، إلى جانب قاعة السينما والمركز الإعلامي .ووقف سموه على مقر ساحة القرية التي تشهد عروض الفرق الشعبية وتابع ألوانًا من الفن الشعبي ، وكذلك السوق الشعبي الذي يضم معروضات تبرز الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة وما يقدم من خلال تلك المواقع للزوار ، فيما اطلع سموه خلال الجولة على أركان الحرفيين والمعرض الفني الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة .واستمع سموه إلى شرحٍ من وكيل إمارة منطقة جازان المكلف رئيس اللجنة العليا المشاركة للمنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ33 بالجنادرية عبدالله بن صالح المديميغ عن أبرز الأعمال والمهام التي تنفذها مختلف اللجان العاملة لتكون مشاركة منطقة جازان في مهرجان الجنادرية للعام الحالي متميزة ومتجددة وتنقل تراث وثقافة المنطقة وما وصلت إليه من تقدم تنموي واقتصادي وحضاري .وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده في قرية جازان التراثية من معروضات وبيئات متنوعة تجسد التنوع الثقافي والإرث الحضاري الذي تكتنزه منطقة جازان بجبالها وسهولها وسواحلها وجزرها ، وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة ، وما تمتاز به من مقومات سياحية واقتصادية .وأضاف سموه أن مشاركة منطقة جازان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية تسعى للتميز والتجديد كل عام من خلال الأعمال التي تقدمها كافة اللجان المعنية لإبراز الموروث الشعبي والتراث والأصالة التي عُرف بها إنسان المنطقة عبر الحقب الزمنية الماضية ، والسعي المتواصل في المنطقة نحو التنمية والتطور والبناء ، منوهاً سموه بجهود اللجان العاملة ، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح .// انتهى //23:48ت م0243