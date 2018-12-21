جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرعى مساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد دكتور ابراهيم بن سعد الغامدي ،اليوم ، حفل تخريج عددٍ من الدورات في برنامج أمن وأعمال السجون من مركز تدريب السجون بمحافظة جدة .ويهدف البرنامج الى إكساب العاملين من كافة مديريات السجون بمناطق المملكة أسس المعارف والمهارات في أمن وأعمال السجون .وأوضح مدير قسم العلاقات والتوجيه النقيب تركي الشلوي أن سياسة التدريب في مركز تدريب السجون تنطلق وفق رؤية أساسها تقديم أفضل الحلول التدريبية في علوم السجون بجوانبها الأمنية والتأهيلية والإصلاحية لتمكين منسوبي قطاع السجون والقطاعات الأمنية الاخرى من التميز في الأداء الوظيفي من خلال توفير فرص تدريبية فاعلة عالية وتعزيز التعاون مع الشركاء في تقديم برامج تدريبية رائدة فاعلة باعتماد أفضل الممارسات المهنية في مجال الموارد البشرية .وأشار مدير شعبة التعليم النقيب منصور السلمي إلى أن برنامج أمن وأعمال السجون للأفراد اشتمل على 16 دورة في نسخته الثانية والتحق بهذا البرنامج ٥١٧ متدرباً قضى فيها المتدربون منها ستة أسابيع بمركز تدريب السجون تلقوا فيها العلوم النظرية والمهارات الميدانية, في علوم أمن وحماية السجناء وأمن السجون إضافة إلى المعارف العامة.كما قدم قائد مركز تدريب السجون بمحافظة جدة المقدم عامر بن علي آل سلطان كلمه عبر فيها عن شكره وامتنانه لمدير عام السجون اللواء محمد بن على الأسمري و المساعد للتخطيط والتطوير العميد ركن الدكتور عبدالله بن فضل الشهري على ما يولونه من دعم واهتمام للعملية التدريبية في قطاع السجون بشكل عام ومركز تدريب السجون بشكل خاص التي تترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على التطوير المستمر للأجهزة الأمنية للتعامل باحترافية مع المتغيرات كافة وتسخير مهامها وقدراتها بالتدريب والتأهيل الممنهج في خدمة الوطن والمواطن .وتخلل الحفل عدد من الفرضيات العسكرية التي تعكس ما وصل إليه المتدربين من إتقان للمهارات الأمنية المختلفة .بعد ذلك تم تكريم المتفوقين والمتميزين من المتدربين ومن منسوبي المركز ضباطاً وأفراداً .// انتهى //00:10ت م0244