الرباط 13 ربيع الاخر 1440 ه موافق 20 ديسمبر 2018 واستمكنت القوات الأمنية المغربية اليوم من اعتقال الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا جريمة اغتيال سائحتين اجنبيتين أول أمس ،احداهن نرويجية والأخرى دانماركية وذلك بمنطقة أمليل جنوبي المغرب.وأوضح بيان للأمن المغربي عن أنه يجري حاليًا إخضاع الموقوفين لبحث قضائي من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة .وقد أوقف الأمن المغربي أمس المشتبه الأول في هذه الجريمة ، مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدانماركية .// انتهى //00:16ت م0245