موسكو 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال أرضي بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم شواطئ كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي.وأعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا في بيان لها أن زلزالا بقوة 7.5 على مقياس ريختر وعلى عمق 85 كم وقع بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.ولم يستبعد البيان حدوث موجات تسونامي قبالة سواحل كامتشاتكا داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل روسيا.// انتهى //00:21ت م0247