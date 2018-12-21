الرباط 13 ربيع الاخر 1440 ه موافق 20 ديسمبر 2018ندد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم ، بالجريمة البشعة التي وقعت بمنطقة إمليل جنوب المغرب وراحت ضحيتها سائحتين إحداهن دانماركية والأخرى نرويجية .وأكد العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، أن المغرب بجميع مكوناتها تدين إدانة واسعة هذا الحادث الإجرامي الأليم، باعتباره عمل مرفوض ومدان ولا ينسجم وقيم وتقاليد المغاربة ولا تقاليد المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.كما توجه رئيس الحكومة بأحر التعازي لعائلتي الضحيتين ولبلديهما.// انتهى //00:25ت م0248