الجنادرية 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، بزيارة جناح وزارة الدفاع المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، والذي يعكس واجهة الوزارة حاضرها وماضيها وتطورها لزوار المملكة من الداخل والخارج .واطلع الفريق أول الرويلي على محتويات الجناح من خلال ماتقدمه القوات والإدارات والجهات التابعة لوزارة الدفاع لجميع محتويات الجناح من أسلحة قديمة أثرية وأسلحة حديثة ومعدات ثقيلة والأنشطة والعروض التي تقدم داخل وخارج الجناح، التي تتواكب مع أهمية هذا المهرجان، مستمعاً إلى شرح مفصل عن أجنحة الوزارة وما تضمه من قطاعات برية وجوية وبحرية وقوات للدفاع الجوي بالإضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية وإدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للمساحة العسكرية وإدارة الشهداء والمحاربين القدماء للقوات المسلحة وكذلك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ومركز الحرب الفكرية.ويرحب جناح وزارة الدفاع بكافة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 لزيارة الجناح .// انتهى //01:09ت م0250