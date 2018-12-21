الرياض 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم في الرياض، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.// انتهى //02:28ت م0252