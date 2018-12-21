سياسي / سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم في الرياض، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
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