الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسعقد الاتحاد السعودي للسباحة أول دورتين للإنقاذ والسلامة المائية في مدينة أبها للرجال والنساء بالتعاون مع أكاديمية الغوص الآمن المعتمدة رسميًا من الاتحاد السعودي للسباحة عضو الاتحاد الدولي للإنقاذ والسلامة المائية (ILS) .واستمرت الدورة لمده (6) ستة أيام متواصلة تلقى فيها المشاركون والمشاركات أحدث المهارات الفنية من تدريبات نظرية وعملية في هذا المجال بمشاركة (28) مشاركًا اجتاز منهم (21) مشاركًا تحت إشراف المحاضر والمدرب الدولي أشرف البكل .كما التحق بالدورة (10) مشاركات والتي أقيمت بشكلٍ منفصل واجتاز منهن (9) مشاركات وذلك تحت إشراف المحاضرة والمدربة الدولية غاده الفضلي.ويسعى الاتحاد السعودي للسباحة الاستفادة من تخريج أكبر عدد من مثل هذه الدورات للمساهمة في تأمين المسابح في المنطقة الجنوبية بما سيعود بالنفع والفائدة للمنطقة والمشاركين .وتعد هـذه الخطوة الإيجابية التي يسعى لها برنامج الإنقاذ والسلامة المائية في الاتحاد السعودي للسباحة واللجنة الأولمبية ممثله بالهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة وتنفيذ مثل هـذه الدورات التي تعود بالنفع والفائدة للمجتمع. وسوف يتم الاستمرار في إقامة وتنفيذ مثل هذه الدورات بجميع مناطق المملكة في قادم الأيام .// انتهى // ‏03:01ت م0253