رام الله 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساستشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراح كان قد أصيب مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب مدينة رام الله .وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي :" استشهد مواطن لم تعرف هويته عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله".وكان الشهيد الفلسطيني قد أصيب بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة كان يستقلها قرب حاجز (بيت ايل) العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة رام الله.// انتهى //04:30ت م0254