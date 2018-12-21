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الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «وفاء وولاء»
خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح الجنادرية ويسلم الجوائز للفائزين بسباق الهجن
الملك يشرف الحفل الخطابي ويؤدي العرضة السعودية
ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
فهد بن سلطان يتفقد قرية تبوك التراثية بالجنادرية
أوروبا تحذر بعد الانسحاب الأميركي: معركة داعش لم تنتهِ
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس ورام الله
مافيا الحكم الإيرانية تقترب من قبضة العدالة
جريمة جبال أطلس.. الأصابع تشير لـ«داعش»
خالد بن سلمان: المملكة والإمارات أنجحتا المصالحة الأفغانية
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