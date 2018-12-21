الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «وفاء وولاء»خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح الجنادرية ويسلم الجوائز للفائزين بسباق الهجنالملك يشرف الحفل الخطابي ويؤدي العرضة السعوديةولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنيةفهد بن سلطان يتفقد قرية تبوك التراثية بالجنادريةأوروبا تحذر بعد الانسحاب الأميركي: معركة داعش لم تنتهِالاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس ورام اللهمافيا الحكم الإيرانية تقترب من قبضة العدالةجريمة جبال أطلس.. الأصابع تشير لـ«داعش»خالد بن سلمان: المملكة والإمارات أنجحتا المصالحة الأفغانية// يتبع //06:04ت م0003